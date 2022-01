Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, in presentazione alla partita del Tottenham contro il Watford: "Ranieri? È una brava persona, un brav'uomo, questo per me conta moltissimo. Poi è un grande manager, ha fatto una cosa incredibile al Leicester, ma ha fatto bene ovunque anche in Spagna, Francia e Italia. Devi essere molto bravo, aperto alle culture per fare il manager in nazioni differenti. Le nostre famiglie sono amiche, ma per me domani è un nemico. Dall'inizio alla fine saremo avversari, poi organizzeremo una cena insieme".