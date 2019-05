Antonio Conte, ufficializzato questa mattina a successore di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Inter, ha parlato ai microfoni della BBC del futuro in nerazzurro:



LA SCELTA - "Penso che sia una nuova sfida, un nuovo capitolo della mia vita. Nel mio passato ho vinto titoli con la Juve, voglio fare lo stesso qui. La storia di questo club è importante, noi dobbiamo avere rispetto di questo e vogliamo portare il club agli stessi livelli del passato".



MERCATO - "E' difficile parlare di questo, sicuramente abbiamo un piano per migliorare la squadra. Ma l'importante è avere una grande ambizione per ridurre il gap. Se ha avuto un incontro con il club? No. In questo momento c'è il direttore sportivo che deve rispondere alle domande di mercato. Siamo concentrati sui primi passi per lavorare insieme. Sanchez? Parlatene con il ds".



ICARDI - "Se avrà un futuro con me? Vedremo ogni situazione e prenderemo le migliori decisioni con il club. Lavoreremo molto duramente per prendere le migliori scelte perché il club è la cosa più importante nel presente e nel futuro. Non l'ho sentito, mi sto immergendo ora nella nuova atmosfera e nella sfida".