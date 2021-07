, ex allenatore della Nazionale italiana, ha parlato all'Equipe in vista della partita di domani sera tra gli Azzurri e il Belgio. L'ex allenatore tra le altre di Juventus e Inter ha parlato anche di Lukaku, suo ex attaccante nelle due stagioni a Milano.ITALIA - "Mancini è riuscito a trovare equilibrio tra difesa e attacco. ​Ci sono delle analogie con la mia Italia, soprattutto legate al fatto che si tratta di due squadre con il proprio equilibrio e la loro identità di gioco. ​La cosa fondamentale è sempre dare una fisionomia e un DNA alla squadra".BEGLIO - "​Non credo che il Belgio sia favorito, sarà una partita molto equilibrata. Saranno i dettagli a deciderla, oltre alla determinazione dei calciatori. La vittoria contro il Belgio nel 2016? Forse loro erano più forti individualmente, ma dimostrammo di essere più squadra di loro”.LUKAKU - "​Ad oggi è uno dei migliori attaccanti al mondo. Quando l'abbiamo portato all'Inter aveva già doti importanti, ma in questi due anni è cresciuto ancora sia sul lavoro di squadra sia sulla lucidità davanti alla porta”.