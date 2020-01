Antonio Conte, nella conferenza stampa post Napoli-Inter, è tornato sul paragone con la prima Juve: "E’ difficile fare paragoni - le sue parole -. Posso dire che il mio primo anno sicuramente fu qualcosa di incredibile, non c’era solo il Milan con Ibra ma c’era anche l’Inter ed il Napoli con Lavezzi e Cavani. Partivamo da dietro e facemmo qualcosa di incredibile. Oggi abbiamo davanti una squadra che è straordinaria perché negli anni ha costruito una rosa difficile da migliorare e quindi sarà molto più difficile. Abbiamo squadre che in questi anni ha aggiunto – come la Lazio – e lavoriamo. Per costruire grandi squadre ci vuole tempo”.