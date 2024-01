Le parole di Antonioin una conferenza stampa di alcuni mesi fa, riportate in un video pubblicato su Tik Tok:"Che consiglio mi darei a inizio carriera? Questa è una bella domanda. Da calciatore penso di aver dato, di aver fatto tutte le scelte. Avendo giocato solo nel Lecce e nella Juventus, non ho rimpianti, non avrei fatto cose diverse. Forse a fine carriera avrei fatto un’esperienza all’estero, ma mi sono reso conto che a 35 anni avevo dato tutto, mi sono rotto tutto quello che c’era da rompere. Da allenatore, a volte, ma come in tutto, bisogna avere pazienza, avere pazienza di aspettare l’evolversi di una situazione. Posso aver avuto troppa fretta e invece potevo essere paziente e aspettare".