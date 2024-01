In esclusiva ai microfoni de IlBianconero ( QUI l'integrale) il centrocampista Luca, ex Juventus ora in forza al Lecco, ha parlato di Antonio. Queste le sue parole:"Allegri sta indubbiamente facendo un gran lavoro, è bravissimo come gestore di campioni, ma Conte è stato il primo che ha creduto in me e che mi ha dato fiducia. Quindi sì, mi piacerebbe rivederlo in panchina, da tifoso in primis: ogni tanto si sentono voci in merito, e io in fondo ci credo".