In un momento di grande precarietà ci si appende ai punti fermi, per non perdere equilibrio, per non finire fuori rotta. È quello che succede in casa: dal punto di vista societario, dopo le dimissioni del CdA del 28 novembre, Johnha piazzato i suoi uomini di fiducia al timone; dal punto di vista sportivo, si riparte dagli uomini già presenti nell’organigramma – nessuna rivoluzione per il momento -,al fianco di Massimiliano, nominato guida tecnica dallo stesso numero uno di, con l’obiettivo di provare la rimonta sul Napoli e magari tentare un exploit in Europa League, senza perdere di vista la Coppa Italia: riportare un trofeo a Torino, soprattutto in questa fase, sarebbe di importanza vitale. Al gong della stagione calcistica, tutti seduti intorno ad un tavolo, sarà il momento dei bilanci, delle valutazioni e delle decisioni; per qualcuno anche di fare le valigie, svuotare l’ufficio e chiudersi alle spalle i cancelli della Continassa.In caso di secondo addio con il tecnico livornese, sono già diversi i nomi che circolano e che potrebbero andare ad occupare il posto lasciato vacante in panchina.; nome che torna in auge ancor più oggi che alla Juventus viene accostato un altro ex, Beppe. Ad alimentare le voci su un possibile ritorno del tecnico salentino, una cena torinese che in più di qualcuno ha scatenato una certa nostalgia Intanto, dalle parti di Londra non stanno certo con le mani in mano, coscienti di avere tra le mani un tecnico capace di poter far fare il salto di qualità agli Spurs, seppur con un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Come riportato dai media inglesi – nello specifico Sky Sports UK -, la dirigenza delha già fissato un incontro con Conte e il suo entourage per trovare un accordo per il prolungamento, oltre l’opzione di rinnovo già esistente nel contratto per il 2024.