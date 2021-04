Nell'intervista rilasciata a Inter Tv alla vigilia della partita di domani contro il Sassuolo, Antonio Conte si è soffermato sull'aspetto chiave dell'ottima seconda parte di stagione dei nerazzurri, lanciati verso lo scudetto: "Se vuoi fare campionati da protagonista ci deve essere sempre grande equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva. Per questo a inizio campionato abbiamo subito tanti gol, non c'erano i giusti equilibri. Poi siamo arrivati a fare valutazioni coi ragazzi per arrivare alla formula migliore. Non togliendo nulla alla fase offensiva e al tempo stesso trovare più solidità in quella difensiva".