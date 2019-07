Buona la prima per Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. A segno il nuovo acquisto Sensi, arrivato dal Sassuolo soltanto qualche giorno fa, e Brozovic, prima che Kryeziu punisca Padelli nel finale, accorciando sul 2-1 finale per il Lugano e mettendo i brividi ai nerazzurri. Da segnalare diversi cori dalla curva dell'Inter contro Icardi, ormai fuori dal progetto di Conte e Marotta e diretto alla Juventus in questa estate di mercato. L'Inter, insomma, vince la Casinò Lugano Cup, ma, per il momento, la squadra di Conte è un cantiere in costruzione.