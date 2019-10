Non è un segreto, ma è comunque un 'due più due' svelato da facili intuizioni. Antonio Conte sarà ben contento di giocare contro il Barcellona senza Lukaku, il suo punto di riferimento offensivo. Come? Tutto vero: o almeno così si racconta dalle parti della Pinetina (indiscrezione confermata anche dal Corriere dello Sport). Il motivo è presto svelato: Conte sa bene che con la Juve dovrà già fare a meno di Sanchez, squalificato, mentre Romelu - che lunedì ha lavorato in gruppo, e che però non gli è parso al meglio - può essere il jolly in campionato. Ci vuole prudenza, sì: ma non ci sono lesioni. Ci sarà invece il belga contro i bianconeri, per il sogno '+5' dell'intera piazza nerazzurra.