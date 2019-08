L'ultima partita di ICC dell'Inter di Antonio Conte si chiude in bellezza, dopo il successo ai rigori (1-1 tempi regolamentari). In conferenza stampa post-partita, il tecnico leccese ha parlato anche di mercato e, di fatto, anche di Juventus: "Continuiamo a crescere e a lavorare al massimo. In rosa, sicuramente, ci sono delle lacune, ma sono fiducioso per la società, capisco che il mercato non sia semplice. Ma da parte mia posso solo lavorare, lavorare e ancora lavorare con dei giocatori che sono contento di avere”.



LUKAKU - “Se vado a vedere la cronologia per Lukaku, sembrava che fosse del’Inter poi però sembrava fatta con la Juventus… fino a quando un giocatore non firma e non ci sono accordi tra le società, non puoi dire di averlo preso. Sapete che volevo Lukaku anche in passato al Chelsea, vedremo, non so. Onestamente non so cosa succederà. Si parla di duegrandi club come Inter e Juventus, quindi vedremo”. Le parole di Conte, in anticipo sul dietrofront dello United per Dybala, non sono state benauguranti per i bianconeri.