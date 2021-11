Ricordate quanto correva la Juventus di Marcello Lippi, ammirata anche da allenatore di Oltremanica come sir Alex Ferguson? Uno degli uomini chiave nel lavoro quotidiano con quella fantastica rosa bianconera era il preparatore, conosciuto per i suoi durissimi allenamenti, tanto da essere soprannominato "il Marine". Questa settimana Antonio Conte ha puntato proprio su Ventrone per rilanciare atleticamente il suo Tottenham. Prima di parlare di nuovi giocatori, insomma, Conte ha fatto ingaggiare agli Spurs un nuovo preparatore. Duro lavoro per raggiungere il top con l'organico già a disposizione.