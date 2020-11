1









"Non voglio commentare l'arbitraggio della gara, anche se penso che gli arbitri dovrebbero essere intelligenti e non rovinare così le partite". Con questa frase Antonio Conte ha lanciato un duro attacco all'arbitro della gara persa (ieri sera) dall'Inter contro il Real Madrid. Il rigore ai blancos e l'espulsione di Arturo Vidal hanno condizionato la gara e il tecnico nerazzurro non ha badato ai termini.