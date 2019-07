Dall'altra parte, per la prima volta. Antonio Conte ritrova la Juve da avversario. E parla così in conferenza: "Sarà un'amichevole importante: è un momento in cui entrambe le squadre sono ancora in una fase di preparazione. Sia noi che loro cercheremo di giocare una buona partita e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato. Effettivamente è la prima volta che incontro la Juventus da quando è finito il mio rapporto con loro. In passato era successo con altre squadre, Arezzo e Atalanta. Inutile dire che comunque provoca un'emozione umana, naturale. Al tempo stesso so che è un'avversaria e faremo di tutto per vincere. All'inizio sarà emozionante, poi ci sarà il fischio d'inizio e ognuno vorrà superare l'avversario. Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l'Inter a mostrarmi grande interesse e grande affetto. Sento quindi una grande responsabilità per creare qualcosa di importante".