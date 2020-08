Bombe sganciate sulle prime pagine dei quotidiani in edicola domani. In particolare su La Gazzetta dello Sport, che apre con il caso Antonio Conte: "Ora basta! C'è il rischio divorzio: il piano B è Allegri. Antonio pensa alla Juve?". Spazio per Conte anche sul Corriere dello Sport, secondo il quale quello tra l'allenatore nerazzurro e l'Inter è un "Lungo addio. Antonio chiede più potere in società, ma si torna a parlare di Allegri". In taglio alto La Gazzetta si concentra sulla Juve e la sfida con il Lione: "Sarri, serve Joya.Dybala fa prove Champions, torna ad allenarsi, c'è ottimismo". Anche il Corriere è sulla stessa scia: "Dybala, sprint per la Champions".