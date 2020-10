Che l'inizio di campionato dell'Inter non sia stato facilissimo può apparire già a una prima occhiata, specialmente dopo il derby perso sabato. A dare una dimensione più matematica a questa impressione è il Corriere dello Sport, che fa notare come questo sia il peggior inizio di campionato in carriera per Antonio Conte, almeno da quando è un "top mister". Mai aveva totalizzato 7 punti nelle prime 4 giornate. Sempre almeno 8. E se la squadra è più propositiva, dietro balla non poco: era dal 2011-2012 (Gasperini-Ranieri) che l'Inter non subiva 8 gol nelle prime quattro.