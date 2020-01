L'Inter pareggia contro il Cagliari e Conte non ci sta. ​Della sparizione di Conte dallo stadio, improvvisa e inaspettata, parla il suo vice, Stellini, che spiega come il tecnico già a fine primo tempo avesse palesato malessere proprio come accaduto a Skriniar in campo, sostituito per capogiri dovuti a uno stato influenzale. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Già alla fine del primo tempo non stava molto bene, esattamente come Skriniar, che era stato sostituito per attacco influenzale. Negli spogliatoi ha dovuto raccogliere le energie per parlare alla squadra, poi al triplice fischio non l’ho neanche visto”.