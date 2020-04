Ecco il testo integrale del discorso del Premier Conte alla Camera.



RITORNO ALLA NORMALITA' - "Lo dico in maniera chiara, a costo di apparire impopolare: il governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità della vita precedente. Dobbiamo avere consapevolezza che il virus continua a circolare nella nostra comunità”, ha detto ancora Conte, ricordando che al momento in Italia ci sono ancora almeno 104mila persone attualmente positive al Covid-19, secondo i dati della Protezione Civile. “Siamo ancora dentro la pandemia, non ne siamo usciti - ha proseguito -. Il 4 maggio è il primo passo affinché il Paese possa incamminarsi sulla strada di una conquista di una vita serena: questa fase sarà di convivenza con il virus e non di liberazione dal virus. Passare dalla politica del ‘chiudiamo tutto’ al ‘riapriamo tutto’ rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile questi sforzi”. Conte ha quindi spiegato che “se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere” dal 4 maggio in poi “allenteremo ulteriormente le misure assicurando l'apertura in sicurezza del commercio al dettaglio, della ristorazione, dei servizi alla persona".



ENTI LOCALI - "Rispondendo indirettamente alle critiche di opposizioni e Regioni, Conte ha detto che sono da considerarsi “a tutti gli effetti illegittime” quelle che ha definito “improvvide iniziative” di alcuni entri locali. “Iniziative che comportino misure meno restrittive non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali”, ha precisato. Il premier ha quindi rivendicato la “discussione ampia” avviata “con i membri del governo, le forze di maggioranza, le parti sociali e gli enti territoriali riuniti in una cabina di regia. Anche il Parlamento è stato costantemente e doverosamente informato”. L’esecutivo, ha proseguito, “ha sempre compreso la gravità del momento e proprio per questo non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata: c'è stato accurato bilanciamento di tutti gli interessi e i valori coinvolti, buona parte dei quali di rango costituzionale".



SOSTEGNO REDDITO - "In merito alle misure economiche, Conte ha detto che il prossimo decreto legge “riprenderà tutti i provvedimenti del Cura Italia (COSA PREVEDE), li prolungherà e rafforzerà” per un totale di 25 miliardi di euro da destinare “alle misure di sostegno al lavoro e sostegno al reddito come cassa integrazione, indennizzi per colf e badanti”. Nello stesso decreto 15 miliardi saranno destinati alle imprese. Il capo del governo ha poi citato il comparto del turismo, dicendo che, in quanto “particolarmente esposto”, ci saranno “un sostegno alle imprese turistiche e alle famiglie sotto alcune soglie di reddito con un bonus da spendere nelle strutture ricettive del Paese”. Previsto anche un “riconoscimento” per le province più colpite dall’epidemia. “Già nei prossimi provvedimenti” il governo prevederà inoltre il “ricorso a iter autorizzativi semplificati per un campione di opere”.



DPCM - "Non mi sfugge la portata dei rilievi della riserva di legge e del principio di legalità che la Costituzione pone a baluardo della persona. Ma quei principi non sono stati né trascurati né affievoliti”, ha detto il capo dell’esecutivo. Il ricorso ai Dpcm è coperto da un lato dallo stato di emergenza deliberato lo scorso 31 gennaio, “da cui discendono precise conseguenze giuridiche come prevede il Codice civile”, a cui si sono aggiunti “due decreti legge che offrono copertura legislativa”. Sulla proposta che il Parlamento possa intervenire in via preventiva sui Dpcm, “ricordo che le misure di queste settimane sono state ispirate a proporzionalità e massima precauzione ma anche a tempestività".