A domanda sul futuro di Paratici al Tottenham - viste le voci di un forte interesse del Psg - Antonio Conte ha risposto citando anche la Juventus. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Io non posso parlare delle scelte che fanno altri per il loro futuro. Stiamo parlando comunque di una persona che ha lavorato benissimo per 10 anni alla Juventus e che vuole assolutamente ripetersi anche qui al Tottenham".