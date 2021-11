Antonio Conte, a La Gazzetta dello Sport, parla di: "Con Fabio il rapporto è solido, c'è grande stima reciproca. Abbiamo già lavorato insieme e mi conosce, parliamo la stessa lingua e non mi riferisco solo all'italiano. Si dice che ora farò spendere tanto sul mercato? Mi viene da ridere, io ho sempre fatto guadagnare e non spendere. Spesso ho lavorato con giovani da formare, atleti svalutati o da ricostruire, calciatori che fino a quel momento non avevano mai vinto. Tutti giocatori che si sono rivalutati grazie al mio lavoro, in carriera ho chiesto solo un giocatore che è stato pagato tanto: Lukaku".