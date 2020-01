Oggi, nella sfida tra Juventus e Inter, si sono aperti due fronti e due schieramenti che non riconoscono assolutamente il proprio passato. Un nome, su tutti, reincarna questo nuovo spirito di rivalsa dei nerazzurri verso i tanto odiati tifosi della Juventus: Antonio Conte. Lo stesso Conte che oggi viene portato ad emblema di un interismo ritrovato, dopo anni di inseguimento alla lontanissima della Juve, però, avrebbe tutti i motivi per essere odiato dagli stessi che oggi lo celebrano. Certo, bisogna fare dei compromessi anche con il passato, specialmente quando si vuole riniziare senza fantasmi attorno, ma la manovra di "espiazione" compiuta dall'Inter e dai propri tifosi potrebbe essere un azzardo: Conte, infatti, era lo stesso che - da capitano della Juventus - negava dell'esistenza del rigore non fischiato a Ronaldo nel celebre scontro con Iuliano. Vedere per credere.