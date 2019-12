Dieci anni, cinque allenatori. La Juve iniziava il 2010 con Alberto Zaccheroni in panchina, subentrato durante la stagione a Ciro Ferrara. Poi Luigi Delneri fresco di qualificazione in Champions League con la Sampdoria.tre scudetti consecutivi e una semifinale di Europa League. Poi Allegri che ha riportato la Juve in finale di Champions (due volte) e vinto 11 trofei tra cui cinque tricolori consecutivi. Numeri da capogiro per Max che al termine della scorsa stagione è stato silurato per far spazio a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano spera di lasciare il segno a Torino nello stesso modo in cui lo hanno fatto i suoi predecessori.Conte e Allegri sono stati due tecnici importantissimi per la storia della Juve. Con le loro mani e le loro intuizioni hanno scritto un pezzo gigante del grande libro di storia che è la società bianconera. Ma chi è stato il più importante? Conte che ha fatto rinascere i bianconeri dalle ceneri o Allegri che l'ha riporta al top in Europa?Dieci anni fa sarebbe stato impossibile pensare ad anni così ricchi di successi, figurarsi poi se fosse preventivabile che Conte avrebbe terminato il suo decennio in bianconero.