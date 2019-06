Lorenzo Pellegrini è stato a lungo uno tra i grandi obiettivi della Juventus per rinforzare il centrocampo. Oggi il talento della Roma sembra vicino al rinnovo con i giallorossi, con conseguente rialzo della clausola rescissoria a contratto, o, in alternativa, si è fatta avanti l'Inter di Antonio Conte per il suo cartellino. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Pellegrini piace moltissimo all'ex allenatore bianconero e Beppe Marotta si è messo all'opera per provare a portarlo in nerazzurro. Con buona pace della Juventus, attualmente concentrata su altri obiettivi.