L'inizio di stagione non all’altezza delle aspettative per il Manchester United e la faraonica campagna acquisti estiva, che ha portato in dote ai Red Devils Varane, Sancho e soprattutto, hanno messo in bilico la posizione di Ole Gunnar Solskjaer che sta facendo fatica sia in Europa che in Premier League. Proprio la brutta sconfitta per 4-2 rimediata in casa del Leicester sta facendo vacillare la posizione del tecnico norvegese. Tra i nomi pronti per la sostituzione avanza la candidatura di Antonio Conte, uno dei top manager senza panchina. Per gli esperti l’arrivo ai Red Devils, entro il 31 dicembre 2021, dell’ex tecnico dell’Inter vale 5 volte la posta. Conte negli ultimi anni è stato sinonimo di vittoria, quello che cercano i dirigenti dello United, a secco di trofei dalla stagione da ben quattro stagioni, quando Mourinho portò i suoi ragazzi alla conquista dell’Europa League.