Numeri da incubo. L'Inter non decolla, anzi, stenta. La fiducia ad Antonio Conte, da quanto trapela dal mondo Inter, non vacilla, nemmeno nelle ore successive alla sconfitta contro il Real Madrid che relega i nerazzurri all'ultimo posto nel girone di Champions League e complica la strada verso gli ottavi di finale. Però questo trend va invertito, il messaggio è arrivato. Il rendimento attuale non può soddisfare, così come il ritardo in campionato nei confronti del Milan già di 5 punti. Sono 7 in meno i punti rispetto alla passata stagione, solo 3 le vittorie complessive su 9 gare ufficiali e ben 15 i gol incassati da Handanovic. Zhang e Marotta mantengono la linea della fiducia, anche perché il tecnico costa 12 milioni netti all'anno di ingaggio.