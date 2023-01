Lo riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Antonioora è in forza al Tottenham ma il suo contratto scadrà al termine della stagione. Il tecnico salentino però sente la nostalgia di casa, in Italia. In particolare come noto il tecnico ha casa a Torino. Spesso accostato alla Juventus, un suo ritorno in Serie A non è da escludere.