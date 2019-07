Conte e Mauro Icardi sono lontanissimi. Il nuovo allenatore dell'Inter e l'attaccante nerazzurro sono agli antipodi. Conte non vuol vedere Icardi neanche in ritiro ma Maurito si presenterà - eccome - al primo giorno di allenemanto stagionale. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'attaccante vuol restare all'Inter e vorrebbe un rinnovo ma i nerazzurri, dall'allenatore alla dirigenza, non ne vogliono sapere.