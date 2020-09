Il mercato del Napoli è molto attivo, specialmente per quanto riguarda le operazioni in uscita. Le due trattative più importanti da definire sono indubbiamente quelle che vedono le cessioni di Milik e Koulibaly, ma tra le altre c'è anche quella di Fernando Llorente da concretizzare. Per lui sembrerebbe esserci l'Inter, Secondo quanto riportato da Il Mattino, Llorente ieri ha ricevuto una chiamata dall'Inter. Il Napoli vuole un mini-indennizzo per la cessione, però per portare avanti la trattativa andranno definite prima le due cessioni più importanti, ovvero quella di Koulibaly e quella di Milik.