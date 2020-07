1









Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha dichiarato: "Cosa manca? Manca. Abbiamo fatto comunque qualcosa di importante, ma dobbiamo pensare che sia una base di partenza. Non si recuperano 25 punti dall'oggi al domani alla Juventus. L'allenatore nuovo non ha la bacchetta che sistema tutto: sono 10 anni che noi non stiamo vincendo e si sono create delle situazione a livello generale, che vanno migliorate. Come siamo intervenuti noi, sono intervenute anche le altre sul mercato. Dobbiamo avere l'umiltà di capire che si è iniziato un percorso, che non penso sia breve. Ci deve essere la voglia di essere propositivi e non distruttivi, come ho visto in quest'ultimo periodo. Mi è sembrato molto strano".



EUROPA - A Sky aveva detto: “Se ci concentriamo sull’Europa League? Dobbiamo finire bene il campionato perché alla fine ci sono dei numeri che rimangono e che testimoniano il lavoro fatto. Noi vogliamo arrivare più in alto possibile, sappiamo che il campionato lo vincerà sicuramente qualcun altro, ma dobbiamo mantenere alte le motivazioni per arrivare il più in alto possibile".