Antonio Conte e le lodi di Arrigo Sacchi, nonostante il "difensivismo" imputato a tanti e soprattutto ad Allegri. Ecco cosa scrive sull'edizione odierna di Gazzetta: "Inter, avanti tutta: la capolista colleziona la decima vittoria di fila e consolida il primato in solitaria. Stavolta è toccato al Sassuolo, battuto per 2-1 dai nerazzurri nel recupero di campionato. Conte ha preferito non correre rischi, ha voluto lasciare il dominio del pallone ai giovani di De Zerbi, aspettando i loro errori o sfruttando le letali ripartenze dei suoi. Hermann Hesse diceva: «L’intelligenza è bene, la pazienza è meglio». Il tatticismo, la pazienza e la qualità degli interisti alla fine hanno avuto la meglio. L’incontro, data l’importanza, non ammetteva errori: può darsi che Antonio temesse il possesso e l’intraprendenza del Sassuolo. La partita non è stata disputata ad alta velocità, anche il ritmo perciò è stato blando. Si sono comunque viste diverse accelerate, dovute alle ripartenze dei vari Lukaku, Lautaro, Hakimi e Barella".