Juventus e Inter ritornano in campo, una contro l'altra, in un intreccio di storie che, anche prima del coronavirus, avrebbe rubato tutte le copertine. E le copertine le ruba ancora, specialmente pensando al ritorno a Torino di Antonio Conte, per la prima volta da avversario nello stadio in cui ha vinto tre Scudetti. E così, il tecnico leccese, insegue uno tra i nomi più grandi della storia, sia della Juventus che dell'Inter; infatti, il suo obiettivo resta vincere, ma solo un allenatore è riuscito a farlo su entrambe le panchine. Parliamo, ovviamente, di Giovanni Trapattoni: come riporta Tuttosport, l'ex allenatore anche della Nazionale, è stato l'unico ad ottenere successi con entrambe le squadre. Prima, il ciclo vincente e irripetibile con la Juve dal '76 all'86, poi due titoli all'Inter - Scudetto nell'90 e Coppa Uefa l'anno successivo e, infine, ancora una Coppa Uefa al ritorno in bianconero nel '93.