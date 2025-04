Repubblica - Conte sbotta, strategia per l'addio al Napoli o sfogo di pancia? La ricostruzione

Getty Images

Conte prepara l'addio al Napoli?

Mentre ilè in piena lotta per lo scudetto, con la possibilità concreta di agganciare momentaneamente l'Inter in cima alla classificaalla vigilia della gara contro il Monza, in programma quest'oggi alle 18. Il tecnico è stato molto diretto e onesto mostrando tutto il suo disappunto per alcune situazioni che ci sono state in questi mesi ed in particolare sottolineando quanto avvenuto conceduto a gennaio senza di fatto essere rimpiazzato in maniera adeguata.



Il confronto con De Laurentiis

"In questi otto mesi ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare", questo il concetto espresso da Conte che riassume tutto in modo lampante. Uno sfogo che ha immediatamente alimentato i dubbi sulla permanenza nel club e acceso le speranze di chi invece lo vorrebbe. MaLa tempistica, scrive Repubblica, sposta l’ago della bilancia verso l’ipotesi numero due, perché Conte è un istintivo e vive in maniera viscerale le vigilie delle partite. Le dure parole di ieri non rappresenterebbero infatti l’annuncio anticipato di un addio da parte dell’allenatore leccese anche se non possono passare inosservate.In particolare, dietro lo sfogo di Conte ci sarebbe stato più concretamente anche la frustrazione pe. Il giocatore su cui si riversavano più speranze per il dopo Kvaratskhelia e che in realtà in questi mesi è stato spesso fuori per problemi fisici. In casa Napoli problemi anche in difesa, dove sono fuori Buongiorno e Juan Jesus. A proposito di promesse non mantenute, a gennaio era sfumato anche l’arrivo di Danilo.Una cosa è certa,non una resa dei conti, si legge. Conte è sotto contratto fino al 2027 e chiederà garanzie al suo presidente per proseguire insieme. Il prossimo anno il Napoli parteciperà anche alla Champions League ed è necessario avere una rosa attrezzata per poter competere come Conte vuole.