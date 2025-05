Conte glissa sul futuro: 'Io e De Laurentiis siamo due vincenti, diversi ma lo siamo'

Getty/Calciomercato

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti dopo aver conquistato lo Scudetto numero 4 nella storia del. Il tecnico leccese, dunque, ha vinto al primo tentativo sulla panchina azzurra, entrando nella storia della Serie ALO SCUDETTO - "E' successo di nuovo, fantastico, bellissimo. oggi allo stadio è stato difficile arrivarci da quanta gente c'era. Mi è balenato un piccolo pensiero: ma se andiamo a deludere queste persone ce la saremmo portata dentro. I ragazzi sono stati fantastici, non era semplice, pressione pazzesca: affrontata nel migliore dei modi, abbiamo fatto un campionato straordinario. Merito ai ragazzi che si sono rimessi in gioco: soprattutto chi ha vinto due anni fa e l'anno scorso è arrivato decimo. Siamo stati poi ad inserire i nuovi".

LO SCUDETTO PIU' INASPETTATO - "E' stato il più inaspettato, difficile, il più stimolante. Venire a Napoli dopo un decimo posto e cercare di riprendere un po' tutto dopo che tutto si era sfasciato. Convincere i giocatori a rimanere ero convinto si potesse fare qualcosa di positivo. Siamo partiti perdendo 3-0 col Verona e pareggiando 0-0 col Modena: abbiamo fatto qualcosa di clamoroso".DIFFICILE VINCERE A NAPOLI - "Chi ha partecipato a questa vittoria, ha fatto qualcosa di straordinario. Vincere a Napoli è difficilissimo, chi lo fa per la seconda volta significa che ci sono valori importanti. Sono contento per loro. Questi ragazzi sono veramente seri: hanno dato tutto in una situazione non semplice, non partivamo in un club che parte sistematicamente per vincere".IL FUTURO - "Noi ci stiamo godendo tutto. Col presidente e la famiglia ho un ottimo rapporto. Col presidente ci siamo conosciuti, ho avuto la possibilità di conoscerlo: siamo due vincenti, in maniera diversa ma lo siamo".