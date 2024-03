Fabrizio, l'ex attaccante di fama internazionale che ha vestito le maglie di club prestigiosi come Juventus e Lazio, ha recentemente condiviso le sue opinioni e le sue esperienze ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.LE PAROLE - "Può succedere avere un'annata non brillante. Dopo l'abbandono di Spalletti era nell'aria che sarebbe stata una stagione non facile. È logico che quando giochi in una squadra importante come il Napoli, dovresti avere la personalità di continuare a fare bene. Invece quest'anno ci sono stati mille problemi".CONTE - "Conte? Lo conosco perché ci ho giocato insieme. Credo che avrebbe potuto continuare il lavoro di Spalletti. Per farlo serviva scegliere un allenatore credibile, cosa che secondo me non è stata fatta del tutto. Già dalla scelta del primo allenatore avevo pensato che non sarebbe stata una stagione facile".