Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta in Coppa Italia: "Il Napoli è venuto a San Siro a fare una partita molto difensiva, tutti dietro la metà campo, Mertens su Brozovic. Dovevamo essere più veloci a girare palla. Complimenti al Napoli, ha fatto una gara accorta.



Milan? Il derby ha portato via molte energie nervose, oggi però ho fatto cinque cambi quindi ce n'erano di nuove. Stiamo parlando del Napoli che ha battuto Juve, Lazio e Liverpool. E' la rosa più importante del campionato dietro la Juve, indipendentemente dalla classifica di oggi.



Arbitri? Non parlo.



Diversità? Il Milan ha giocato in maniera più garibaldina, a tutto campo. C'erano spazi. Oggi non ce n'erano. Ci aspettavano per ripartire noi non abbiamo trovato quelli giusti. Alla fine se fosse finita in pari non avremmo rubato niente.



Eriksen? Ha qualità, deve ritrovare intensità, per sei mesi ha giocato poco.



A che punto è? Siamo lontani ancora dal livello di altri, di chi ha comandato per tanti anni. Dobbiamo prendere queste sconfitte per migliorare".



Poi la richiesta: "Se finiamo perché non ho voce, grazie".



E in conferenza stampa ha aggiunto: ​"L'Inter ha acquistato un altro status. Qui anche gli squadroni come il Napoli - forte come rosa, antagonista della Juve per tanti anni, che ha fatto mercato e ha battuto Juve, Lazio e Liverpool - oggi è venuto con tanto rispetto e giocando molto chiuso.



Chi in finale? E' la prima partita, vedendo il risultato oggi il Napoli è favorito. Parliamo di una squadra forte, ma c'è un ritorno da giocare e ci giochiamo le nostre carte là".