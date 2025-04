Conte: 'Non voglio passare per bugiardo, ho capito che qui a Napoli tante cose non si possono fare'

2024 Getty Images

Le parole di Conte sul Napoli

, che in questi giorni è stato nuovamente accostato alla panchina della Juventus per la prossima stagione, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match tra Napoli e Monza, toccando diversi argomenti tra cui il sogno scudetto ancora vivo. Di seguito le sue dichiarazioni più significative.- "C'è prima di tutto da conquistare il piazzamento in Champions. Al di là di tutto, avremo l'opportunità di avvicinarci, facendo un buon risultato, ad un traguardo prestigioso e non preventivabile ad inizio anno. Ma noi l'abbiamo detto, siamo lì, chiaramente cercheremo di dar più fastidio possibile fino alla fine".

- "Sono state dette tante cose ad inizio anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto: è stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi che Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. Ma in questi otto mesi ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".- "I tifosi devono continuare a sognare. Quello che facciamo va oltre ogni qualsiasi aspettative. Noi ci siamo e dobbiamo continuare così anche se sappiamo che non è facile. Lo vogliamo per i nostri tifosi perchè quello che ci hanno trasferito merita questo".- "Le partite vanno sempre giocate. A 16 anni con il Lecce retrocesso vincemmo a casa della Roma. Le partite vanno sempre giocate. Bisogna avere sempre le antenne dritte. Nessuno vuole partire sconfitto. Noi dobbiamo giocare da squadra che sta lottando per lo scudetto, ma nessuno ci regalerà niente".