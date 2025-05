Romano - Il Napoli ha offerto un miglioramento del contratto a Conte: le ultime

Getty/Calciomercato

Offerta del Napoli per Conte: i dettagli

Lo aveva dettoche avrebbe fatto di tutto per provare a trattenere Antonio Conte ed effettivamente il presidente delsta cercando tutti i modi per riuscirci. Martedì c'era stato il vertice tra le parti dove il club aveva spiegato al tecnico come avrebbe rafforzato la squadra e quale fosse la visione per la prossima stagione. Ma non solo promesse legate al mercato, adesso De Laurentiis mette sul tavolo anche altro.L'ultima mossa del Napoli per convincere Conte a non andarsene dopo solo una stagione è legata direttamente al contratto dell'allenatore. Come riportato da Fabrizio Romano infatti, De Laurentiis ha deciso di intervenire anche proponendoio. Attualmente Conte è legato al club con un contratto fino al 2027 ed ha uno stipendio che si aggira sui 6,5 milioni di euro più bonus. Il Napoli è pronto ad alzare questa cifra.

Futuro Conte, le ultime

La risposta di Conte sulla permanenza o l'addio è prevista nei prossimi giorni. Nelle ultime ore è aumentata la fiducia del Napoli di riuscire a trattenere l'allenatore ma ancora il tecnico deve sciogliere le riserve e la Juventus non ha assolutamente abbandonato la pista che porterebbe al suo ritorno. Intanto però, è arrivata un'altra mossa da parte del Napoli, che è in pressing totale per non perdere l'uomo che ha riportato lo scudetto in città.