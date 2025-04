Conte-Napoli, la Juventus osserva: la verità sulla clausola

Redazione Calciomercato

Laè pronta ad affrontare il rush finale di stagione con la guida di Igor Tudor , con l'obiettivo di andare a caccia di un piazzamento nella prossima Champions League. Il futuro del tecnico croato, che Cristiano Giuntoli ha confermato pubblicamente come allenatore almeno fino al termine del Mondiale per Club, è però tutt'altro che certo, in quanto dipenderà innanzitutto dal rendimento della squadra in questi ultimi mesi e dai risultati ottenuti sul campo. Ecco perché alla Continassa sono già in corso le riflessioni sul "dopo", quantomeno per non arrivare impreparati all'eventualità di un nuovo cambio in panchina.

La verità sulla clausola di Conte con il Napoli

Conte può andare alla Juventus?

In questo senso uno dei nomi più caldi è sempre quello di, che ha ancora due anni di contratto con ildove però non continuerà necessariamente a lavorare. Come spiegato da Calciomercato.com che cita Felice Raimondo, il tecnico salentino è legato al club partenopeo da un normale contratto di lavoro, senza alcuna clausola in favore della società. Cosa vuol dire? Sostanzialmente, rifacendoci alle norme del Codice Civile e dell'ordinamento sportivo, ci sono due scenari da prendere come riferimento: se Conte venisse esonerato, potrebbe giustamente pretendere il pagamento del residuo sino al termine del suo accordo; nel caso in cui, invece, si dovesse dimettere – e decidesse quindi di rinunciare ai soldi residui dal suo accordo – sarebbe libero di accasarsi dove vuole.In sostanza, Conte può decidere il suo futuro in maniera autonoma, e tendenzialmente lo farà alla fine della stagione. Per quanto riguarda la Juve, comunque, tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions: senza questo traguardo, difficilmente si potrà prendere in considerazione l'ipotesi, se non altro perché non ci sarebbe budget né per lui nè per il mercato.