Conte-Napoli, decisione finale rimandata. La Juventus sempre sullo sfondo

Cosa farà Antonio Conte?

Antonio Conte può arrivare alla Juventus?

Ilquesta mattina è andato ad un udienza da Papa Leone XIV a Roma per celebrare ancora lo, il quarto della storia azzurra. Incontro che è andato per le lunghe e ha fatto perdere ai partenopei il treno per il ritorno ma che non ha rimandato l'incontro tra Antonioed Aurelio De Laurentiis.Se nella serata di ieri, in seguito alla parata tra le vie del capoluogo campano, sembrava che Antonio Conte avesse già preso una decisione sul suo futuro e che fosse lontano da Napoli oggi la situazione sembra essere diversa. Antonio è certamente legato al club azzurro e, come pattuito dopo il colloquio di oggi pomeriggio con ADL durato circa due ore e mezza, si prenderà del tempo per la decisione finale. Quindi niente di fatto. Antonio oggi potrebbe restare a Napoli o andare altrove. Tutto aperto.Al momento si sta attraversando una fase di stallo. Il tecnico non avrebbe ancora preso la sua decisione finale. I rumors attorno alla Juventus continuano a circolare ma al momento non va esclusa nessuna pista. Tutto aperto. Si avranno certamente aggiornamenti nei prossimi giorni.





