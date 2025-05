Conte tra Napoli e Juventus: dopo la festa arriva l'incontro, le ultime

Venerdì è stato il giorno in cui è arrivata la vittoria dello scudetto, poi sabato, quello in cuiha potuto vivere qualche ora in famiglia prima di festeggiare il compleanno diIn mezzo la domenica, dove chissà, magari il tecnico avrà guardato cosa succedeva a Venezia e quale sarebbe stato il destino dellaFino ad oggi, con la grande festa in città della squadra, che ha girato per la città davanti a circa 200mila persone e si è ritrovata questa sera a cena per completare i festeggiamenti. Si avvicina però sempre di più il momento decisivo per Conte, il Napoli...e quindi anche la Juventus.

Conte tra Napoli e Juventus: quanto ci sarà l'incontro

Futuro Conte, la situazione

L'incontro tra il tecnico e il Napoli, da cui si uscirà con una scelta chiara su ciò che accadrà, è ormai ad un passo. Martedì infatti squadra e giocatori, insieme al presidente De Laurentiis, andranno a Roma dove saranno ricevuti da Papa Leone XIV. Sarà, sulla carta,A meno di cambiamenti, sarà tra domani e sera e mercoledì.Occasioni per confrontarsi e parlare, Conte e De Laurentiis, ce n'hanno già avute diverse in questi giorni, tra battute, brindisi e festeggiamenti vari. Maamministratore delegato del club. Il Napoli spiegherà a Conte quale sarà la strategia a 360 gradi, partendo ovviamente dal mercato e potendosi presentare già con il "regalo" De Bruyne, sempre più vicino all'arrivo.Nonostante tutto sia indirizzato verso la separazione, come sembrano c onfermare le ultime parole di De Laurentiis, a Napoli sperano che l'affetto mostrato in questi giorni dalla città e le promesse che il club farà possano bastare per non far cedere, che continua ad attendere ma adesso lo fa sapendo che giocherà la Champions League e che potrà garantire a Conte un certo tipo di prospettiva. I festeggiamenti stanno per finire, almeno per Conte, che si prepara a riposarsi. Prima però, le comunicazioni ufficiali, al Napoli e poi, eventualmente, alla Juventus.



