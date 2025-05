Conte-Napoli, non c'è ancora accordo fra le parti: gli aggiornamenti LIVE

Sono ore decisive per il futuro del Napoli e di Antonio Conte. Il club azzurro questa mattina si è recato in Vaticano per la visita ufficiale a, dopodiché l'allenatore si è recato nell'abitazione a Roma diper discutere del futuro imminente. Insieme ai due erano presenti anche figure importanti come il direttore sportivoe l'amministratore delegatoIl summit della dirigenza azzurra insieme ad Antonio Conte, come riportato da Sky Sport, è terminato poco fa, con l'allenatore che ha lasciato la residenza insieme ai dirigenti del Napoli. La prima alternativa per il club azzurro, al momento, è Massimiliano Allegri. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in diretta sull'incontro fra

Conte-Napoli, gli aggiornamenti del summit

17:15 - Poco fa è uscito anche il presidente Aurelio De Laurentiis dalla sua abitazione di Roma per recarsi verso gli uffici della Filmauro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo questo primo incontro le parti non hanno definito un accordo, ma avrebbero scelto di prendersi del tempo per continuare a riflettere.

Poco fa è uscito anche il presidente Aurelio De Laurentiis dalla sua abitazione di Roma per recarsi verso gli uffici della Filmauro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo questo primo incontro le parti non hanno definito un accordo, ma avrebbero scelto di prendersi del tempo per continuare a riflettere. 16:55 - È terminato pochi minuti fa, dopo più di tre ore, l'incontro fra Conte e i dirigenti azzurri: come riportato da Sky Sport, l'auto con a bordo l'allenatore, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis e Giovanni Manna, ha lasciato la residenza del presidente azzurro.

È terminato pochi minuti fa, dopo più di tre ore, l'incontro fra Conte e i dirigenti azzurri: come riportato da Sky Sport, l'auto con a bordo l'allenatore, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis e Giovanni Manna, ha lasciato la residenza del presidente azzurro. 16:30 - Ancora in corso il summit fra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte per discutere del futuro dell'allenatore.

Ancora in corso il summit fra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte per discutere del futuro dell'allenatore. 13:20 - De Laurentiis e Conte hanno lasciato il Vaticano per recarsi nell'abitazione del presidente azzurro. Al summit partecipano anche il ds Manna e l'ad Chiavelli





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui