L'attesa dell'incontro Conte-Napoli e il precedente con l'Inter: la Juventus aspetta

Allenatore Juventus, le ultime su Tudor

Si dice che le squadre si facciano in primavera, quando la stagione deve ancora terminare ma si pensa già al mercato estivo e a costruire la rosa del futuro. Lanon potrà fare così perché prima di poter pianificare concretamente le strategie future deve almeno aspettare di capire seLeague. E poi, soprattutto, dovrà anche risolvere il grande rebus della panchina.Le due cose, ovvero la qualificazione in Champions e chi sarà l'allenatore della Juve, si condizionano ma non sono così collegate come si potrebbe immaginare. Si certo,. E a proposito di questo, ciò che succede all'esterno può avere un impatto anche sulle scelte del club bianconero.

Conte alla Juventus? La posizione del club

Un "esterno" che se si vuole essere più specifici, potrebbe anche essere chiamato Napoli. Perché non è un mistero chDopo anni in cui è stato il tecnico a strizzare l'occhio alla Juventus, senza però mai ricevere una risposta, adesso dalle parti di Torino se ancora non sono arrivati a tanto, comunque rche per l'ambiente bianconero è tornato ad essere il nome più voluto e desiderato.Tutto ciò fa si che ci sia massima attenzione in ciò che succederà aNon ci sono dubbi che si siederanno al tavolo ma resta da capire quando. In questi giorni, Repubblica ha lanciato l'indiscrezione secondo cui l'incontro ci sarebbe a breve, prima della fine del campionato. Un incontro che ricorda per molti aspetti quello che CIl famoso pomeriggio a Villa Bellini, in cui il tecnico avrebbe dovuto dare una risposta ai nerazzurri sulla permanenza o meno. E Conte alla fine decise di rimanere, avendo adeguate garanzie dalla dirigenza. A Napoli sperano che la storia possa ripetersi ma è tutt'altro che scontato, soprattutto in caso di scudetto vinto. E la Juve? La Juve aspetta, sé stessa...e gli altri.