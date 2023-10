Antonionon ci sta. Dopo le tante indiscrezioni che lo vorrebbero vicino al Napoli, o comunque in procinto di trattare con De Laurentiis, il tecnico ex Juve e Inter ha deciso di intervenire in prima persona attraverso i social personali. "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti - scrive l'allenatore -, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia".Così Conte elimina le speculazioni, che naturalmente non si fermeranno: da Napoli sono convinti che ADL farà più di un tentativo nelle prossime ore. Ecco intanto la risposta del mister.