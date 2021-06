L'agente di Nicolò Fagioli Andrea D'Amico ha parlato dell'addio di Antonio Conte all'Inter: "Non mi sarei mai aspettato che andasse via dopo la vittoria del campionato e senza avere un altro club pronto a prenderlo. Credevo che dopo i festeggiamenti per lo scudetto l'incontro con Zhang potesse sbloccare la situazione per andare avanti con il progetto comune. So che invece Conte ha preferito lasciare l'Inter messo di fronte a un'ipotesi di ridimensionamento della squadra".