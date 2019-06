L'avventura all'Inter di Radja Nainggolan è vicina ai titoli di coda. Il centrocampista belga non ha convinto Antonio Conte e potrebbe essere inserito nella trattativa per Romelu Lukaku. Lo riporta ESPN. Perde leggermente quota, ma resta viva la pista legata al Barcellona. I Blaugrana potrebbero accogliere il Ninja dando vita ad uno scambio clamoroso che porterebbe Arturo Vidal a Milano, agli ordini dell'ex allenatore. Il cileno ex Juventus tornerebbe in Italia dopo quattro stagioni.