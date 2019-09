Domenica 6 ottobre. Questa la data fissata per Inter-Juve. Questa la data fissato sul calendario di Antonio Conte, con l'allenatore dell'Inter che non vede l'ora di affrontare la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro vuole battere la sua ex squadra e a tutti avrebbe detto: "Se vogliamo, possiamo".