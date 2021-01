❌ | La #Juventus è l'unica squadra affrontata almeno 3 volte contro cui Antonio #Conte ha sempre perso da allenatore: 4 sconfitte su 4 tra Serie A e Coppa Italia



▪️ Arezzo-Juventus 1-5

Domenica sera l’appuntamento con la storia, valido per le sorti della Serie A. La posta in palio trasarà alta, ghiotta per minacciare il Milan senza contare il prestigio assoluto del derby d’Italia. Vincere sarà fondamentale, e Antonio Conte non ci è mai riuscito da avversario dei bianconeri. Infatti, come riporta Kickest,la più vecchia risale ai tempi dell’Arezzo, un secco 1-5 in Coppa Italia del 2007, poi nella sua breve esperienza all’Atalanta (2-5 nella stagione 2009/10) ed infine entrambi i derby d’Italia dell’anno scorso (1-2 e 2-0).