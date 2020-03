Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, pone “massima attenzione alla situazione in Lombardia. La priorità è far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario che con coraggio e spirito di abnegazione si sta prodigando per la cura dei cittadini, dedicandosi a questa emergenza sanitaria senza risparmiare energie”. Il premier, come riporta Corriere.it, ha poi sottolineato come il governo sia impegnato "per procurare in tempi brevissimi i dispositivi di protezione che consentano loro di lavorare in massima sicurezza".​