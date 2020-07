L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez sta vivendo una situazione abbastanza complessa, anche a causa dei continui rumors di mercato. Anche Antonio Conte lo sa e fa di tutto per spronare l'argentino. Come riporta Tuttosport, l'ex tecnico della Juve lo fa anche con frasi dure: “Dai Lauti le stai sbagliando tutte!", avrebbe detto il tecnico nerazzurro all'argentino durante il primo tempo di Inter-Brescia.



IL COMMENTO - "Sei parole -si legge sul quotidiano - urlate da Antonio Conte a metà prima tempo della gara col Brescia che descrivono in maniera sintetica il momento che sta attraversando Lautaro Martinez, che ha sì ritrovato il gol contro la Sampdoria e messo lo zampino sulla rete di De Vrij a Parma, ma che, prestazioni alla mano, continua ad assomigliare al fratello scarso del bomber ammirato da agosto a metà gennaio“.