La Juve si guarda indietro e vede l'Inter. Ma lì, quasi all'orizzonte. Lotano anni luce. Come se i bianconeri stessero avanti almeno di un decennio. Perché? Marotta più Conte. E ora - forse - anche Vidal. Un tris tra scrivania, panchina e campo che i bianconeri hanno già avuto in passato. E con grandi risultati: tutti e tre insieme hanno vinto tre scudetti e due Supercoppe italiane.



GLI EX - Poi se ne sono andati via via uno dietro l'altro. Prima Conte ha lasciato la panchina bianconera per diventare ct della Nazionale, poi il centrocampista cileno è tornato in Germania, al Bayern Monaco e infine, nel 2018, dopo otto anni anche Marotta lascia la Juve. Lasciando tutto in mano a Fabio Paratici, svezzato e cresciuto fin dai tempi della Sampdoria. In estate il grande abbraccio targato Inter tra Conte e Marotta, a volte ritornano. Sì, qualche anno dopo però. E ora, anche Vidal. Forse. Poi? Ah sì, l'Inter sta facendo un tentativo col Napoli per uno scambio Politano-Llorente, altro ex bianconero. Due scudetti, una Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane con la maglia della Juventus tra il 2013 e il 2015 e ora idea neerazzurra. Con cinque anni in più. Marotta, Conte e gli altri: quando l'Inter arriva in ritardo.